На Сумщині подружжя-агентів РФ наводили ворожі “Гради”

У Сумській області “на гарячому” затримано подружжя-агентів російської розвідки, які готували удари по підрозділах ЗСУ, що обороняють північно-східні рубежі України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на російську спецслужбу через анонімний чат у месенджері.

Для виконання ворожого завдання зрадники на власному автомобілі об’їжджали прикордоння, де відслідковували позиції Сил оборони.

За наявними даними, для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.