На Сумщині під колесами потягу загинуло двоє підлітків

На Сумщині потяг сполученням “Київ — Суми” смертельно травмував двох підлітків біля станції “Амбари”.

Як повідомляє Нацполіція Сумської області, інцидент стався 22 січня о 21:30. Потяг наїхав на 16-річну дівчину та 15-річного хлопця, які йшли по коліях у попутному напрямку. Внаслідок травм діти загинули на місці.

Потяг, під колесами якого загинули діти / Фото: Нацполіція

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування та проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Остаточні висновки зроблять після завершення експертиз.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.