Кримінал

На Сумщині під колесами потягу загинуло двоє підлітків
23 Січня 2025 11:48
читать на русском →

На Сумщині потяг сполученням “Київ — Суми” смертельно травмував двох підлітків біля станції “Амбари”.

Як повідомляє Нацполіція Сумської області, інцидент стався 22 січня о 21:30. Потяг наїхав на 16-річну дівчину та 15-річного хлопця, які йшли по коліях у попутному напрямку. Внаслідок травм діти загинули на місці.

Потяг, під колесами якого загинули діти / Фото: Нацполіція

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування та проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Остаточні висновки зроблять після завершення експертиз.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Січня 2025 12:05

Росіяни знову розстріляли групу українських полонених
23 Січня 2025 14:13

Нацбанк знову підвищив облікову ставку
23 Січня 2025 13:30

У дев’яти областях викрили військових посадовців, які незаконно нарахували понад 13 мільйонів гривень
23 Січня 2025 11:35

Reuters: Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки
23 Січня 2025 11:13

У 2025 році КНДР передасть РФ балістичні ракети та артилерію, – Буданов
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки