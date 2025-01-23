На Сумщині під колесами потягу загинуло двоє підлітків

На Сумщині потяг сполученням “Київ — Суми” смертельно травмував двох підлітків біля станції “Амбари”.
Як повідомляє Нацполіція Сумської області, інцидент стався 22 січня о 21:30. Потяг наїхав на 16-річну дівчину та 15-річного хлопця, які йшли по коліях у попутному напрямку. Внаслідок травм діти загинули на місці.
Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування та проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Остаточні висновки зроблять після завершення експертиз.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.