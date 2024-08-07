Суспільство

На Сумщині оголосили евакуацію із 23 населених пунктів
7 Серпня 2024 17:15
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На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів 5 громад Сумського району. Йдеться про 23 населені пункти у 10-кілометровій прикордонній зоні.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

“Евакуації підлягають 6 тисяч людей, серед них 425 дітей. Сили і засоби вже підготовлені, щоб захистити і не наражати на небезпеку наше населення”, – сказав Артюх.

6 серпня російська місцева влада заявила про спробу прориву кордону в Суджанському і Кореневському районах Курської області РФ. Міноборони РФ звинуватило українських військових в атаці російських позицій у Курській області РФ. Українська сторона на ці заяви не реагувала.


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