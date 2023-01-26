Кримінал

На Сумщині нейтралізована банда “мінял”, яка фінансувала російських загарбників

26 Січня 2023 14:28
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У ході спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала рашистам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі.

Про це повідомляє СБУ.

Організатори групи приховано перетинали кордон і на території рф зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань.

Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України.

“Отримані від загарбників гривні учасники злочинної групи нелегально конвертували в рублі через підпільні «обмінники» в Україні. Для цього використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Потім ділки власноруч переправляли російську валюту до рф в обхід контрольно-пропускних пунктів.

За попередніми даними, вони приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 млн рублів”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Ці гроші агресор використовував, щоб фінансувати угруповання рашистів, які воюють проти Сил оборони України на території Донецької та Луганської областей.

Контррозвідники СБУ затримали організаторів злочинної групи на спробі передачі росіянам більше ніж 2 млн рублів.

За даними слідства, затриманими є двоє жителів Сумщини, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Як свідчать оперативні дані, з кожної «транзакції» зловмисники мали свій «відсоток» і розраховували на лояльність рашистів у разі захоплення регіону.


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