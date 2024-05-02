Суспільство

На станції метро “Звіринецька” у Києві демонтували радянську назву “Дружби народів”

2 Травня 2024 09:16
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київ, метро
Демонтаж назви / КМДА

З колійних стін станції київського метро “Звіринецька” демонтували стару радянську назву “Дружби народів” та встановили два з чотирьох комплектів нової.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зазначається, що перші написи на колійній стіні облаштували у ніч з 1 на 2 травня.

Один комплект назви станції “Звіринецька” має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг.

У КМДА додають, що загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.


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