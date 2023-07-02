На скільки зросла вартість пального на АЗС

Мережі АЗС переглянули ціни на бензин і дизпаливо у бік їхнього зростання після підвищення податків з 1 липня, зростання склало в основному на 1-2 грн/літр. Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані “Енергореформи”.

Зазначається, що більшість мереж утримали вартість пального в межах 50 грн/літр. Винятками стали преміальні види А-95 та ДП, які зараз коштують майже до 55 грн/літр на станціях Socar.

Бензин А-95 за день, з 30 червня по 1 липня, виріс у ціні на всіх заправках, що потрапили під моніторинг. Socar підняв ціни відразу на 2,2 грн за день, до 49,19 грн, WOG та OKKO – на 1 грн, до 47,99 грн, UGO та KLO – приблизно на 1,2 грн, до близько 46 та 47 грн відповідно.

Щодо дизпалива, то найбільше підвищення цін спостерігається також у мережі Socar – плюс 2,2 грн, до 47,19 грн/літр. У той же час KLO підвищила ціни на 2 грн, а такі мережі як Motto та AMIС – навпаки, трохи опустили вартість дизпалива.

Як показує вибірковий моніторинг, найменше зросла ціна на газ – від +0,34 грн/л на Motto до +1,07 грн/л на WOG.