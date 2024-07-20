На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати нашу оборону – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Окупанти і далі активно діють на Покровському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.
- Російський агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Белгорода (рф) ворог завдав авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової. На Харківському напрямку відбито дві атаки неподалік Глибокого, а у районі Вовчанська триває бій.
- На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до наших позицій в районах Глушківки та Петропавлівки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного. Біля останнього, а також по району Колісниківки, окупанти скидали авіабомби, у сумі – чотири КАБи.
- Ворог збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Продовжуються бойові дії поблизу Невського, Макіївки та у напрямку Лозової.
- На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Виїмки, Спірного, Переїзного та Верхньокам’янського. Два боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована.
- На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки ворога в районах Кліщіївки та Калинівки. За сьогодні загальна кількість штурмових спроб ворога на напрямку зросла до шести.
- На Торецькому напрямку відбулося чотири ворожих штурми у районі Залізного, де ворог і зараз атакує, та Нью Йорка. Також окупанти бомбардували Північне, Диліївку і Торецьк.
- Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 32 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Вовчому та Тимофіївці. Окрім того терористи завдали трьох авіаударів НАРами по району Олександрополя.
- Тривають бої на Курахівському напрямку, у двох локаціях поблизу Красногорівки. Ще шість штурмів наші воїни успішно відбили – ворог зазнав втрат біля Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.
- На Времівському напрямку агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Костянтинівки і Старомайорського. Ворожа штурмова авіація завдала ударів НАРами біля Урожайного.
- На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. А понад півсотні некерованих авіаракет ворог випустив у бік Кам’янського і Лобкового.
- На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районі Кринок.
Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.