Суспільство

На шести пляжах Харкова виявлено фекальне забруднення

29 Червня 2023 15:12
41
читать на русском →
пляж

За результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що вода в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у м. Харків не відповідає гігієнічним нормативам.

Про це інформує Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

“Понаднормативний вміст у воді лактозопозитивних кишкових паличок та наявність в ній мікроорганізмів (E.coli, ентерокок), які зазвичай знаходяться у кишківнику людини та теплокровних тварин, свідчить про свіже фекальне забруднення водойм. У зв’язку з цим наголошуємо на потенційній епідемічній небезпеці води в усіх зазначених вище місцях масового відпочинку та не рекомендуємо купання у цих водоймах”, – попередили фахівці центру.

Перелік пляжів, які наразі є небезпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень:


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Червня 2023 15:28
27

Після заколоту вагнерівці більше не воюватимуть в Україні, – вважає Буданов
29 Червня 2023 16:25
18

Гауляйтера Запоріжжя Балицького засуджено на 15 років
29 Червня 2023 15:12
41

На шести пляжах Харкова виявлено фекальне забруднення
29 Червня 2023 13:12
70

Прокуратура взялася за одеського військкома
29 Червня 2023 12:29
65

Держконцерн “Укроборонпром” реформували в акціонерне товариство
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
усі думки