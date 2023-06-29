На шести пляжах Харкова виявлено фекальне забруднення

За результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що вода в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у м. Харків не відповідає гігієнічним нормативам.

Про це інформує Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

“Понаднормативний вміст у воді лактозопозитивних кишкових паличок та наявність в ній мікроорганізмів (E.coli, ентерокок), які зазвичай знаходяться у кишківнику людини та теплокровних тварин, свідчить про свіже фекальне забруднення водойм. У зв’язку з цим наголошуємо на потенційній епідемічній небезпеці води в усіх зазначених вище місцях масового відпочинку та не рекомендуємо купання у цих водоймах”, – попередили фахівці центру.

Перелік пляжів, які наразі є небезпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень: