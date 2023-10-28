Кримінал

На шахті в Казахстані стався вибух, щонайменше 16 загиблих

28 Жовтня 2023 09:30
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казахстан

У шахті імені Костенка АТ “АрселорМіттал Теміртау” у Казахстані стався, ймовірно, вибух метану, є жертви, повідомила у суботу прес-служба компанії.

“На момент аварії в шахті імені Костенка перебували 252 особи, на поверхню виведено 205 шахтарів”, – йдеться у повідомленні.

Число загиблих на ранок суботи становило 16 людей, пошуки шахтарів продовжуються.

“На поверхню з 252 осіб виведено 205, з них 18 звернулися за медичною допомогою. Пошуки 31 шахтаря продовжуються. Виявлено без ознак життя 16 шахтарів”, – йдеться у повідомленні прес-служби “АрселорМіттал Теміртау”.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду «припинити інвестиційну співпрацю з компанією АрселорМітталТеміртау».


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