На шахті в Казахстані стався вибух, щонайменше 16 загиблих

У шахті імені Костенка АТ “АрселорМіттал Теміртау” у Казахстані стався, ймовірно, вибух метану, є жертви, повідомила у суботу прес-служба компанії.

“На момент аварії в шахті імені Костенка перебували 252 особи, на поверхню виведено 205 шахтарів”, – йдеться у повідомленні.

Число загиблих на ранок суботи становило 16 людей, пошуки шахтарів продовжуються.

“На поверхню з 252 осіб виведено 205, з них 18 звернулися за медичною допомогою. Пошуки 31 шахтаря продовжуються. Виявлено без ознак життя 16 шахтарів”, – йдеться у повідомленні прес-служби “АрселорМіттал Теміртау”.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду «припинити інвестиційну співпрацю з компанією АрселорМітталТеміртау».