На саміті НАТО союзники погодять “суттєвий пакет допомоги” для України, – Столтенберг

Напередодні саміту НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що “найневідкладнішим завданням” союзників буде підтримка України.

Заява генсека опублікована на сайті НАТО.

“Я очікую, що глави держав та урядів узгодять суттєвий пакет для України. НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги в галузі безпеки, з командуванням на чолі з тризірковим генералом та кількома сотнями співробітників, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та у логістичних вузлах у східній частині Альянсу”, – заявив Столтенберг.

Крім того, союзники узгодять фінансове зобов’язання для України та більше двосторонніх угод щодо безпеки. Усі ці елементи, сказав він, “складають міст до членства в НАТО та дуже сильний пакет для України на саміті”.

На саміті також обговорюватимуть стримування та оборону, глобальне партнерство.