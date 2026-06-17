На саміті G7 Трамп поставив умову щодо України: що пропонує

Лідери країн G7 після першого дня саміту у Франції несподівано позитивно оцінили позицію президента США Дональда Трампа щодо України. У переговорах починає вимальовуватися формат домовленостей, за якого Вашингтон посилить тиск на Росію в обмін на підтримку союзників у питанні Ірану та безпеки Ормузької протоки.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами двох високопоставлених дипломатів ЄС, учасники саміту G7 у французькому Евіані очікували можливих суперечок із президентом США Дональдом Трампом через Іран та війну в Україні. Однак після першого повного дня переговорів оцінки стали більш оптимістичними.

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Причиною стала готовність Трампа посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна для завершення війни проти України, а також його потреба в допомозі союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню між США та Іраном.

За даними Politico, поступово вимальовуються контури домовленості, за якої Трамп підтримає європейську позицію щодо України в обмін на допомогу Європи в забезпеченні безпеки Ормузької протоки — одного з ключових світових маршрутів постачання енергоносіїв.

“Обговорення, які ми провели між собою і з президентом США — як під час офіційних зустрічей, так і під час неформальних контактів на полях саміту — дають мені певний привід для оптимізму”, — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Водночас дипломати застерігають від надмірного оптимізму, нагадуючи, що раніше Трамп уже змінював свою позицію після заяв на підтримку України.

Додаткове занепокоєння серед союзників викликала телефонна розмова Трампа з Путіним, яка тривала майже годину та відбулася у неділю. У Європі побоювалися, що після цього президент США може повернутися до ідеї тиску на Київ із вимогою територіальних поступок.

Проте під час саміту Трамп після 70-хвилинної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами заявив про відновлення санкцій США проти російського нафтового сектору.

“Росія має укласти угоду”, — сказав президент США.

Підтримка України з боку Трампа має й іншу сторону. Під час закритих переговорів він закликав партнерів по G7 підтримати його домовленості з Іраном та допомогти з розмінуванням Ормузької протоки напередодні завершення угоди про припинення вогню з Тегераном.

Один із дипломатів повідомив виданню, що для очищення Ормузької протоки від мін Трампу знадобляться можливості союзників по G7 та інших партнерів.

“Натомість має бути певний крок назустріч щодо України. Існує дуже сильне очікування, що він залишиться на боці України. Саме це він сказав лідерам”, — зазначив співрозмовник.

Лідери G7, своєю чергою, дали зрозуміти, що готові допомогти за певних умов. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що розгортання кораблів для розмінування потребує відповідного запиту з боку США, а також згоди Ірану та Оману як сторін домовленостей.

Видання також зазначає, що лідери G7 намагалися підтримувати конструктивну атмосферу у відносинах із Трампом. Зокрема, Макрон запросив президента США на вечерю до Версаля, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подарував йому іменну футболку національної збірної, а прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела окрему зустріч із американським лідером.

Володимир Зеленський під час зустрічі продемонстрував лідерам G7 фотографію собору, який загорівся після удару російського безпілотника.

Усі ці кроки, пише Politico, були спрямовані на збереження єдності західних союзників напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного місяця в Анкарі.

“Нам просто потрібно пройти через це і дістатися до Анкари”, — сказав один із високопосадовців ЄС.

За оцінкою співрозмовників видання, наразі ця стратегія спрацювала.