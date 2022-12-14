На Салтівці тимчасово не їздитимуть тролейбуси

Рух тролейбусів на пр. Ювілейному в Харкові, на ділянці від вул. Гвардійців Широнінців до розворотного кола «602 мікрорайон», буде припинений з 11:00 до 13:00 15 грудня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури міськрадив, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбуса.
На час робіт тролейбуси курсуватимуть так:
- №19: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;
- №20: розворотне коло «ст. м. «Захисників України» – вул. Броненосця «Потьомкін» – пр. Героїв Харкова – пр. Ювілейний – ст. м. «Академіка Барабашова»;
- №24: не курсуватиме.
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