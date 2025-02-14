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На сайті DOGE Ілона Маска знайшли вразливість, яка дає змогу редагувати ресурс стороннім
14 Лютого 2025 16:47
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Скриншот з сайту "Департаментадержавної ефективності"
Скриншот з сайту "Департаментадержавної ефективності"

Сайт Департамент державної ефективності (DOGE) має вразливість, яка дає змогу редагувати його фактично будь-кому охочому.

Про це пише The Verge

Недоліки в роботі сайту виявили експерти з веб-розробки, вони розповіли про це 404Media. Один із них як приклад залишив на сайті два записи, в одному з яких ідеться: “Ці “експерти” залишили свою базу даних відкритою”. 

На сайті doge.gov йдеться, що це “офіційний сайт уряду США”. Однак на думку експертів, він, найімовірніше, не працює на урядових серверах.  

Департамент державної ефективності під керівництвом Ілона Маска почав працювати у Вашингтоні після вступу Дональда Трампа на посаду президента США. Передбачається, що ця структура має підвищити ефективність роботи американського уряду. Новий департамент має широкі повноваження, які дозволяють його активістам захоплювати контроль у низці федеральних агентств США під приводом перевірки їхньої діяльності.


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