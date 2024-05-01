На Рязанському НПЗ виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА

У ніч на 1 травня дрони атакували Рязанську та Воронезьку області Росії, внаслідок чого виникла пожежа на Рязанському НПЗ.

Про це повідомляє Baza, губернатор Рязанської області Павло Малков, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За словами очевидців, атака на НПЗ відбулася близько третьої години ранку. Спочатку було чутно гул, а потім прогриміли два вибухи.

Наразі на заводі працюють оперативні служби.

Малков підтвердив факт атаки, заявивши, що один безпілотник нібито збили. Кількість БПЛА, які долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не озвучив.

Гусєв пише у своєму телеграм-каналі, що в ніч на середу над територією Воронезької області було збито два безпілотники.

За його словами, один із них був збитий у передмісті Воронежа, а ще один – у Воронезькій області.