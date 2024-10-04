Суспільство

На румунській території знайшли уламки російського ударного дрона
4 Жовтня 2024 21:06
читать на русском →
дрони, румунія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

4 жовтня на території Румунії в дельті Дунаю виявили рештки Шахеда.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Фрагменти дрона виявили приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю – приблизно в тому ж районі, де піднімали винищувачі під час нічної атаки Росії проти Одещини.

“Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти російського безпілотника, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур”, – йдеться в повідомленні.

“Шахед” жодних елементів інфраструктури він не уразив.

“Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об’єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву”, – додало румунське Міноборони.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Жовтня 2024 21:45

Альянс не надав Україні “набагато більшу військову підтримку набагато раніше” – Столтенберг
4 Жовтня 2024 21:31

Мешканців ТОТ Запоріжжя почали призивати до російської армії
4 Жовтня 2024 21:06

На румунській території знайшли уламки російського ударного дрона
4 Жовтня 2024 20:47

Марк Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі
4 Жовтня 2024 19:28

Зеленський провів Ставку на Сумщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки