На румунській території знайшли уламки російського ударного дрона

4 жовтня на території Румунії в дельті Дунаю виявили рештки Шахеда.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Фрагменти дрона виявили приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю – приблизно в тому ж районі, де піднімали винищувачі під час нічної атаки Росії проти Одещини.

“Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти російського безпілотника, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур”, – йдеться в повідомленні.

“Шахед” жодних елементів інфраструктури він не уразив.

“Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об’єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву”, – додало румунське Міноборони.