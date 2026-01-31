На Рівненщині викрили схему нелегального виїзду за кордон за €12 тисяч

У Рівненській області правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення громадян через державний кордон. Організатори планували за €12 тисяч вивезти з країни двох чоловіків призовного віку.

На Рівненщині спільна група оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 9 прикордонному загону Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Центр», поліцейських і працівників прокуратури за підтримки спецпризначенців підрозділу «Дозор-Житомир» викрила схему незаконного переправлення громадян через кордон, повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними слідства, за €12 000 зловмисники планували «доставити» за межі країни двох клієнтів призовного віку. Організаторів затримали під час передачі коштів.

Фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває, зокрема в частині встановлення можливих співучасників схеми.