        Кримінал

        На Рівненщині викрили схему нелегального виїзду за кордон за €12 тисяч

        Сергій Бордовський
        31 Січня 2026 10:13
        Прикордонники та поліція затримали організаторів незаконного переправлення за кордон / Фото: ДПСУ
        У Рівненській області правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення громадян через державний кордон. Організатори планували за €12 тисяч вивезти з країни двох чоловіків призовного віку.

        На Рівненщині спільна група оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 9 прикордонному загону Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Центр», поліцейських і працівників прокуратури за підтримки спецпризначенців підрозділу «Дозор-Житомир» викрила схему незаконного переправлення громадян через кордон, повідомили в Державній прикордонній службі України.

        За даними слідства, за €12 000 зловмисники планували «доставити» за межі країни двох клієнтів призовного віку. Організаторів затримали під час передачі коштів.

        Фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває, зокрема в частині встановлення можливих співучасників схеми.


