Кримінал

На Рівненщині військова отримувала “бойові”, перебуваючи вдома
22 Січня 2025 11:55
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Командир роти нараховував "бойові" підлеглій, яка сиділа вдома / Фото: ДБР
Командир роти нараховував "бойові" підлеглій, яка сиділа вдома / Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру роти однієї з військових частин у Рівненській області через службову недбалість.

За інформацією ДБР, заступниця командира роти з жовтня 2022 року по квітень 2023 року перебувала вдома у Рівному, хоча за документами числилася на службі у військовій частині.

У цей період їй нараховували грошові виплати, включно з доплатами за службу в зоні бойових дій. Загальна сума виплат склала понад 777 тисяч гривень.

Командиру роти повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також проведено обшуки за місцем проживання заступниці командира, а слідчі працюють над відшкодуванням завданих державі збитків.


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