Суспільство

На ранок 25 вересня знеструмленими залишаються 400 населених пунктів – Укренерго

25 Вересня 2023 12:34
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Укренерго

Через бойові дії та з інших причин без світла  на ранок 25 вересня залишаються  400 населених пунктів. У неділю, 24 вересня, вечірній максимум споживання електроенергії був на 1,4% вище, ніж у попередню неділю 17 вересня.

Про це повідомили в “Укренерго” зранку 25 вересня.

“Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 400 населених пунктів. Через бойові дії є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Одещини, Сумщини,  Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових”, — йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, у суботу, 23 вересня, для збалансування енергосистеми обмежувалась робота генерації з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) з 12:04 до 12:46 з максимальною потужністю в окремі години 298 МВт. Триває планова ремонтна кампанія на  об’єктах генерації.

У ніч із суботи на неділю в західному регіоні через грозу дією захисту вимикались 2 високовольтні повітряні лінії, одна з яких є лінією міждержавного значення. Відключень споживачів не було, лінії працюють. В неділю також в західному регіоні вимикалась інша високовольтна міждержавна лінія, місце пошкодження було на ділянці сусідньої країни. Лінію повернули в роботу.

У понеділок, 25 вересня, є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 220 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до  99 МВт. Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг  4 390 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 389 МВт.


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