На Прикарпатті чоловік зарубав сусіда сокирою через ревнощі

У Верховинському районі Івано-Франківської області за підозрою у вбивстві затримали 25-річного місцевого жителя, який завдав знайомому смертельних травм сокирою.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

20 вересня близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення від жителя села Ільці про те, що у возі він виявив тіло 41-річного односельця з ознаками насильницької смерті.

З’ясовано, що між жертвою та його знайомим виник конфлікт на ґрунті ревнощів, у ході якого 25-річний зловмисник вдарив опонента сокирою, внаслідок чого той помер. Після цього нападник втік та переховувався у помешканні родича, де його розшукали й затримали поліцейські.

З місця події вилучено речові докази. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.