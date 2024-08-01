Економіка

На Prozorro вперше здійснять закупівлю вітчизняних дронів 
1 Серпня 2024 14:30
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prozorro, дрони
Ілюстративне фото / armyinform

В Україні оголосили про перший тендер на закупівлю через Prozorro.Продажі українських безпілотників.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Держава вперше оголосила тендер на закупівлю українських FPV-дронів.

“Від постанови уряду до перших тендерів — менше ніж місяць”, – йдеться в повідомленні.

Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних — FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль.

Зазначається, що машинний зір, це коли пілот ідентифікує ціль, наводить на нього безпілотник — і дрон атакує, навіть за відсутності сигналів. Тобто навіть якщо оператор втрачає звʼязок із дроном, він сам може виконати завдання.

“Торги пройдуть через закритий модуль Prozorro. Всю чутливу інформацію, звісно, приховано. Виробники, подавайте свої дрони на торги й підсилюйте захисників своїми розробками”, – додає Федоров в зверненні.

Повідомляється, що завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати, а для українських виробників це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися.


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