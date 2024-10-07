Суспільство

На пропагандистський канал “Росія 24” здійснили хакерську атаку, припинилось мовлення 
7 Жовтня 2024 14:26
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польща, хакер
Ілюстративне фото з відкритих джерел

7 жовтня у Росії повідомили про “безпрецедентну хакерську атаку” на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВГТРК), унаслідок якої пропагандистський канал “Росія 24” припинив мовлення.

Про це повідомляє російський Інтерфакс, а також співрозмовники “Бабеля”, РБК-Україна та hromadske, Еспресо.

Хакери вимкнули пропагандистські канали РФ завдяки атаці на державний медіахолдинг, і зранку 7 жовтня онлайн-мовлення припинили “Росія 1”, “Росія 24”, “Росія культура”, РТР “Планета” та ще понад 20 інших.

“Привітали” Путіна з днем народження. За нашою інформацією, на болотах не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне. Працівники компанії скиглять, що “знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії”, – зазначив співрозмовник hromadske.

Водночас відповідальність за кібератаку взяло на себе проукраїнське анонімне хакерське угруповання Sudo rm-RF.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав хакерську атаку “безпрецедентною”, запевнивши, що фахівці “докладають величезних зусиль” для ліквідації наслідків на “об’єкт критичної інфраструктури”.

“Саме в ці години докладають величезних зусиль, щоб подолати наслідки цієї хакерської атаки, працюють фахівці, щоб з’ясувати всі обставини і зрозуміти, куди ведуть сліди тих, хто організував цю хакерську атаку на об’єкт критичної інфраструктури”, – сказав він.

“Я хочу висловити підтримку колективу ВГТРК. Наш державний інформаційний холдинг, один з найбільших, зіткнувся з безпрецедентною хакерською атакою на свою цифрову інфраструктуру”, – додав Пєсков.


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