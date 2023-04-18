На презентації нової Lada забули прибрати шильдик з китайського автомобіля

“АвтоВАЗ” презентував своє нове дітище – Lada X-Cross 5.

За інформацією ЗМІ, кросовер у найпростішій комплектації коштуватиме близько 2,1-2,4 млн рублів. Представники компанії кажуть, що серійне виробництво запустять на колишньому заводі Nissan у Санкт-Петербурзі, а продавати “свій” витвір розпочнуть наприкінці цього року.

Як з’ясувалося, насправді це був китайський FAW. АвтоВАЗ спалив шильдик на кермі Lada X-Cross 5 від FAW Bestune T77. Відмінність нової “ластівки” від “китайця” лише в ціні – російська коштує на кілька сотень тисяч дешевше (залежить від комплектації).

В “АвтоВАЗі” повідомили, що фото та відео із закритої презентації – злив якихось негідників. Зараз розбираються, хто дозволив собі спалити їхню “новинку” народу.