Техно

На презентації нової Lada забули прибрати шильдик з китайського автомобіля

18 Квітня 2023 18:16
120
читать на русском →

“АвтоВАЗ” презентував своє нове дітище – Lada X-Cross 5.

За інформацією ЗМІ, кросовер у найпростішій комплектації коштуватиме близько 2,1-2,4 млн рублів. Представники компанії кажуть, що серійне виробництво запустять на колишньому заводі Nissan у Санкт-Петербурзі, а продавати “свій” витвір розпочнуть наприкінці цього року.

Як з’ясувалося, насправді це був китайський FAW. АвтоВАЗ спалив шильдик на кермі Lada X-Cross 5 від FAW Bestune T77. Відмінність нової “ластівки” від “китайця” лише в ціні – російська коштує на кілька сотень тисяч дешевше (залежить від комплектації).

В “АвтоВАЗі” повідомили, що фото та відео із закритої презентації – злив якихось негідників. Зараз розбираються, хто дозволив собі спалити їхню “новинку” народу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Квітня 2023 20:37
0

Німеччина передала Україні ЗРК Patriot
18 Квітня 2023 19:20
20

Польща розблокує транзит українського збіжжя 21 квітня
18 Квітня 2023 18:39
14

Тривають запеклі бої за Бахмут і Мар’їнку. Відбито близько 30 атак – Генштаб
18 Квітня 2023 17:31
18

Зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч українців – Котенко
18 Квітня 2023 16:33
32

Російські війська обстріляли два населених пункта на Харківщині – поранено 18-річну дівчину
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
усі думки