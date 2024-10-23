На працівників МСЕК відкриватимуть кримінальні справи за неправдиві діагнози – ДБР

Фейковий діагноз від МСЕК) є підставою для відкриття кримінального провадження.
Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.
За словами Сап’ян, такими перевірками займатиметься робоча група правоохоронних відомств.
“Якщо будуть підозри, що людина, наприклад, працюючи в державних органах, обіймаючи певну посаду, отримала інвалідність незаконно – то це буде підставою для відкриття кримінального провадження. Тобто ДБР відповідає на таке правопорушення кримінальним провадженням, підозрами відповідно посадовцям”, – заявила представниця ДБР.
Вона також зазначила, що у таких випадках підозри можуть виписувати за різними статтями Кримінального кодексу, зокрема, за підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення або участь в організованій злочинній групі.