Кримінал

На працівників МСЕК відкриватимуть кримінальні справи за неправдиві діагнози – ДБР
23 Жовтня 2024 08:55
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дбр
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Фейковий діагноз від МСЕК) є підставою для відкриття кримінального провадження.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

За словами Сап’ян, такими перевірками займатиметься робоча група правоохоронних відомств.

“Якщо будуть підозри, що людина, наприклад, працюючи в державних органах, обіймаючи певну посаду, отримала інвалідність незаконно – то це буде підставою для відкриття кримінального провадження. Тобто ДБР відповідає на таке правопорушення кримінальним провадженням, підозрами відповідно посадовцям”, – заявила представниця ДБР.

Вона також зазначила, що у таких випадках підозри можуть виписувати за різними статтями Кримінального кодексу, зокрема, за підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення або участь в організованій злочинній групі.


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