На Полтавщині жінка захворіла на ботулізм після інʼєкції ботоксу

У Полтавській області вперше зафіксували випадок ятрогенного ботулізму після косметологічної процедури з введенням ботоксу. Після інʼєкції у приватному кабінеті жінку госпіталізували у стані середньої важкості.

Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, пацієнтка захворіла після введення препарату на основі ботулінічного токсину під час косметологічної процедури.

Реклама

Реклама

Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі. Їй своєчасно ввели протиботулінічний анатоксин.

“Ботулотоксин — це зареєстрований лікарський засіб, але його використання вимагає професійності. Системне отруєння вважається серйозною побічною реакцією. Це вже другий випадок ботулізму в області у 2026 році (перший був через в’ялену рибу)”, — йдеться в повідомленні.

Симптоми отруєння ботулотоксином: