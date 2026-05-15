        На Полтавщині жінка захворіла на ботулізм після інʼєкції ботоксу

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 19:13
        Косметологічна процедура / Фото ілюстративне: depositphotos
        У Полтавській області вперше зафіксували випадок ятрогенного ботулізму після косметологічної процедури з введенням ботоксу. Після інʼєкції у приватному кабінеті жінку госпіталізували у стані середньої важкості.

        Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

        За даними медиків, пацієнтка захворіла після введення препарату на основі ботулінічного токсину під час косметологічної процедури.

        Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі. Їй своєчасно ввели протиботулінічний анатоксин.

        “Ботулотоксин — це зареєстрований лікарський засіб, але його використання вимагає професійності. Системне отруєння вважається серйозною побічною реакцією. Це вже другий випадок ботулізму в області у 2026 році (перший був через в’ялену рибу)”, — йдеться в повідомленні.

        Симптоми отруєння ботулотоксином:

        • порушення зору (“туман” перед очима, двоїння);
        • сильна сухість у роті;
        • зміна голосу (стає тихим або зникає);
        • важко ковтати;
        • м’язова слабкість та сильна втома;
        • запаморочення.

