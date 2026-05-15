На Полтавщині жінка захворіла на ботулізм після інʼєкції ботоксу

У Полтавській області вперше зафіксували випадок ятрогенного ботулізму після косметологічної процедури з введенням ботоксу. Після інʼєкції у приватному кабінеті жінку госпіталізували у стані середньої важкості.
Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За даними медиків, пацієнтка захворіла після введення препарату на основі ботулінічного токсину під час косметологічної процедури.
Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі. Їй своєчасно ввели протиботулінічний анатоксин.
“Ботулотоксин — це зареєстрований лікарський засіб, але його використання вимагає професійності. Системне отруєння вважається серйозною побічною реакцією. Це вже другий випадок ботулізму в області у 2026 році (перший був через в’ялену рибу)”, — йдеться в повідомленні.
Симптоми отруєння ботулотоксином:
- порушення зору (“туман” перед очима, двоїння);
- сильна сухість у роті;
- зміна голосу (стає тихим або зникає);
- важко ковтати;
- м’язова слабкість та сильна втома;
- запаморочення.