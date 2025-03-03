Кримінал

На Полтавщині затримали хакера, який створив ботоферму для “розгону” російської пропаганди
3 Березня 2025 13:38
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СБУ затримала на Полтавщині трьох осіб, які проводили інформаційні диверсії на користь Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Один із фігурантів — колишній член забороненої Партії регіонів. Він писав замовні статті для кремлівських ресурсів, зокрема для видання “Фонд стратегічної культури”, у яких виправдовував російську агресію та дискредитував українські Сили оборони. Щоб приховати свою діяльність, він використовував псевдонім і спілкувався з російськими спецслужбами через анонімні чати.

Ще одного підозрюваного викрили у повторному злочині. Попри те, що він вже мав вирок за розповсюдження кремлівської пропаганди, під час випробувального терміну знову почав поширювати у Facebook провокаційні дописи, в яких заперечував воєнні злочини Росії та закликав до держперевороту в Україні.

Також у Горішніх Плавнях затримали ІТ-спеціаліста, який організував ботоферму. Він масово реєстрував SIM-картки українських операторів для створення фейкових акаунтів у соцмережах. Через них російські спецслужби поширювали пропаганду під виглядом повідомлень від українських громадян. СБУ нейтралізувала понад 10 тисяч таких акаунтів.

СБУ затримала на Полтавщині 2-х агітаторів рашизму та хакера / Фото: СБУ

Зловмисникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, несанкціоноване втручання в інформаційні системи та виправдовування російської агресії. Всі вони перебувають під вартою, їм загрожує від 8 років ув’язнення до довічного терміну з конфіскацією майна.


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