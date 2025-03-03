На Полтавщині затримали хакера, який створив ботоферму для “розгону” російської пропаганди

СБУ затримала на Полтавщині трьох осіб, які проводили інформаційні диверсії на користь Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Один із фігурантів — колишній член забороненої Партії регіонів. Він писав замовні статті для кремлівських ресурсів, зокрема для видання “Фонд стратегічної культури”, у яких виправдовував російську агресію та дискредитував українські Сили оборони. Щоб приховати свою діяльність, він використовував псевдонім і спілкувався з російськими спецслужбами через анонімні чати.

Ще одного підозрюваного викрили у повторному злочині. Попри те, що він вже мав вирок за розповсюдження кремлівської пропаганди, під час випробувального терміну знову почав поширювати у Facebook провокаційні дописи, в яких заперечував воєнні злочини Росії та закликав до держперевороту в Україні.

Також у Горішніх Плавнях затримали ІТ-спеціаліста, який організував ботоферму. Він масово реєстрував SIM-картки українських операторів для створення фейкових акаунтів у соцмережах. Через них російські спецслужби поширювали пропаганду під виглядом повідомлень від українських громадян. СБУ нейтралізувала понад 10 тисяч таких акаунтів.

СБУ затримала на Полтавщині 2-х агітаторів рашизму та хакера / Фото: СБУ

Зловмисникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, несанкціоноване втручання в інформаційні системи та виправдовування російської агресії. Всі вони перебувають під вартою, їм загрожує від 8 років ув’язнення до довічного терміну з конфіскацією майна.