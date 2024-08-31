На Полтавщині за сексуальне насильство над дитиною було призначено штраф 850 грн.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування за фактом несвоєчасного та невідповідного ситуації реагування на сексуальне насильство над дитиною, яке мало місце в Полтавській області.

“Жахлива ситуація на Полтавщині: за побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім батьки кривдників обійшлися штрафом у 850 грн. Із соцмереж мені стало відомо, що в селі Котельва троє юнаків знущалися над 12-річним хлопчиком. Його побили і вчинили сексуальне насильство», – написав він у Telegram.

Лубінець повідомив, що після спілкування з місцевою владою, зокрема з керівником служби у справах дітей та керівником місцевої поліції було встановлено, що «подія сталася ще в середині червня цього року. Однак правоохоронні органи про цей факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки відбулися штрафом 850 грн. Третього хлопця навіть не намагалися встановити».

“Відколи це факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в рамках кримінального провадження? І тільки коли ця подія набула суспільного розголосу, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 153 ККУ», – зазначив омбудсмен.

«Терміново підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності», – підсумував Лубінець.