На Полтавщині відзавтра оголошують триденну жалобу

У Полтавській області із 4 вересня розпочнеться триденна жалоба після російського удару по Інституту звʼязку.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

“Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Світла пам’ять усім загиблим. Ворог обов’язково має відповісти за всі злочини проти людяності”, – заявив глава ОВА.

Сьогодні, 3 вересня, росіяни атакували двома балістичними ракетами Полтаву. Під час обстрілу ворог влучив по території Інституту звʼязку. і сусідньої лікарні, внаслідок чого була зруйнована одна з будівель учбового закладу.

Внаслідок обстрілу загинули 41 людина. Поранені більше 180.