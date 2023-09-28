На Полтавщині теща замовила вбивство співмешканця своєї доньки

На Полтавщині жінка замовила вбивство співмешканця своєї доньки. 71-річній жительці Миргородського району повідомлено про підозру.

Про випадок повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

“За даними слідства, у серпні цього року жінка замовила вбивство співмешканця своєї доньки, життя якого оцінила у 1,5 тисячі доларів США. Один із можливих мотивів скоєння злочину – тривалий конфлікт між родичами (мати заперечувала проти стосунків доньки, яка перебувала в офіційному шлюбі). Реалізувати злочинний умисел пенсіонерці завадили правоохоронці, які з метою врятування життя чоловіка 20 вересня інсценували його вбивство.

Зловмисниці повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.