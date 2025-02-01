Суспільство

На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,67
1 Лютого 2025 20:01
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Наслідки землетрусу в Каліфорнії 2014 року. Ілюстративне фото / Фото ZUMA
Наслідки землетрусу в Каліфорнії 2014 року. Ілюстративне фото / Фото ZUMA

За даними Головного центру спеціального контролю, сьогодні о 18:21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км, передає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, руйнувань немає, звернень до рятувальників не надходило.

Наскільки сильний такий землетрус?
Землетруси магнітудою до 4,0 зазвичай відчуваються як легке тремтіння, але рідко спричиняють руйнування. Наприклад, у 2023 році на Закарпатті стався схожий землетрус магнітудою 3,8, який відчували мешканці регіону, але наслідків не було.

Україна не входить до сейсмічно активних регіонів, однак незначні землетруси періодично фіксуються, особливо в Закарпатті, Криму та Одещині. Найпотужніші поштовхи в історії країни походили з Вранчського сейсмоактивного району в Румунії, як-от землетрус 1977 року магнітудою 7,2, що відчувався навіть у Києві.

ДСНС закликає громадян зберігати спокій та за потреби інформувати рятувальників про можливі наслідки.


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