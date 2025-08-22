На Полтавщині під час копання глини знайшли бивень мамонта

На Полтавщині, у селі Заріг Оржицької громади, місцева краєзнавиця під час копання глини виявила фрагмент бивня мамонта.

Про це повідомили у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології.

Реклама

Реклама

Фрагмент оглянув співробітник Центру Михайло Коваленко. Він зазначив, що бивень лежав близько до поверхні і зазнав ерозії, тому не придатний для музейної експозиції. Ймовірно, його принесло льодовиком разом із глиняним лесом.

На Полтавщині знайшли бивень мамонта / Центр охорони та досліджень пам’яток археології

Раніше на Полтавщині вже знаходили сліди мамонтів. У 2005 році біля Тарасівського цегельного заводу виявили уламки бивнів та кістки цих тварин, частину яких передали до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та Оржицького районного краєзнавчого музею.