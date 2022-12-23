На польському кордоні застрягли поїзди, що йдуть до України

Як повідомляє “Укрзалізниця”, є декілька ранкових затримок через скупчення поїздів на польському кордоні:

№715/716 Перемишль — Київ +7:13

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +3:58

№705/706 Київ — Перемишль +2:37

№89/90 Перемишль — Київ +2:30

Крім того, у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь змінено маршрут слідування наступних поїздів:

№62 Одеса — Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.

№120 Львів – Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.

№276 Київ – Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.