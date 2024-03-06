На польсько-українському кордоні у чергах стоїть 2300 вантажівок — ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко поінформував, що польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною. За його словами, у чергах стоять 2300 вантажних транспортних засобів.

Про це Андрій Демченко сказав на брифінгу.

“Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок 6 березня в чергах стоять 2300 вантажівок, які очікують на в’їзд в Україну”, — розповів речник ДПСУ.

Він додав, що з п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску «Шегині», у понеділок надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 вантажівок в обох напрямках.

За його словами, польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску “Ягодин”.

“З Польщі пропускають дуже повільно. За вчора було пропущено лише 70 вантажівок на цьому напрямку”, — сказав Демченко.

Водночас легкові автівки та автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.