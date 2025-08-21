        Суспільство

        На Покровському напрямку звільнено шість населених пунктів, — Сирський

        Галина Шподарева
        21 Серпня 2025 17:34
        Олександр Сирський / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
        Олександр Сирський / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

        Сили оборони України провели успішні дії на Покровському напрямку та зачистили від російських окупантів шість населених пунктів.

        Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

        Він зазначив, що, попри чисельну перевагу противника, підрозділи ЗСУ та Національної гвардії виконують поставлені завдання та знищили сотні окупантів.

        Сирський також заслухав доповіді командирів про оперативну обстановку та потреби військових, після чого віддав розпорядження для зміцнення оборони.

        За його словами, ключове завдання — реагувати на зміни тактики ворога та водночас максимально зберігати життя українських воїнів.

        Головнокомандувач відзначив результативність новостворених корпусів в операційній зоні ОТУ “Донецьк” і подякував військовим за мужність та самовідданість у захисті Донеччини.

        Олександр Сирський відвідав бригади на Покровському напрямку / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

