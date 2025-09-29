На Покровському напрямку зафіксовано рекордну кількість штурмів — понад півсотні атак відбили ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про ситуацію на фронті станом на ранок. Минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Російські війська завдали одного ракетного та 81 авіаційного удару, випустили 50 ракет і 156 керованих авіабомб, здійснили 4682 обстріли, у тому числі 124 з РСЗВ, та застосували понад 6400 дронів-камікадзе. Ударів зазнали райони населених пунктів Залізничне й Новоселівка на Запоріжжі та Ольгівка на Херсонщині.

Сили оборони у відповідь уразили два райони зосередження особового складу та техніки противника, пункт управління БпЛА і ще п’ять важливих об’єктів.

Реклама

Реклама

Найбільша кількість штурмових дій російських військ зафіксована на Покровському напрямку — 53 атаки, які українські захисники відбили у районах низки населених пунктів Донеччини, включно з Володимирівкою, Лисівкою, Мирноградом та Родинським. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 21 спробу наступу, на Торецькому — 12 атак. На Сіверському напрямку відбито 8 ворожих штурмів, на Лиманському — 5, на Південно-Слобожанському — 5, на Куп’янському — 3.

Загалом минулої доби українські воїни знищили близько 1080 окупантів, 7 танків, 53 артилерійські системи, одну РСЗВ, один засіб ППО, 617 безпілотників, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки.