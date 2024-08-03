Політика

На Покровському напрямку відбито 16 атак ворога – Генштаб
3 Серпня 2024 17:11
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото 67 ОМБр

Станом на 16:00 від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від обстрілів з території російської федерації потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Карповичі, Дружба, Уралове та Михальчина Слобода. До того ж росіяни завдали два авіаційні удари п’ятьма КАБами по Локні та Миропіллю.

Водночас під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілили у райони населених пунктів Ізбицьке та Липці.

  • Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.
  • На Куп’янському напрямку ворог 11 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак – зупинено, три – продовжуються.
  • На Лиманському напрямку загарбницька армія п’ять разів атакувала позиції наших захисників біля Макіївки, Невського та Тернів. Чотири бої завершено, один – триває.
    Також окупанти бомбардували двома КАБами територію Серебрянського лісу та вдарили 15 НАРами у район Макіївки.
  • На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень – зазнав поразки.
  • На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три – продовжуються.
  • На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 14 – наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Одинадцять боїв завершено, ще три – тривають.
    Крім того, загарбники завдали п’ять авіаударів по Торецьку.
  • На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Межове, Карлівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск військ рф та відбили 16 атак, чотири боєзіткнення – продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.
    Також ворог завдав п’ять авіаударів у районі Гродівки.
  • На Курахівському напрямку загарбники чотири рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Парасковіївки. Два бої досі тривають.
  • На Времівському напрямку противник тричі штурмував оборонні рубежі українців поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного. Дві атаки зупинено, одна – продовжується.
  • На Оріхівському напрямку ворог не мав успіху атакуючи наші позиції неподалік Роботиного.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.


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