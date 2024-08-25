Політика

На Покровському напрямку росіяни здійснили 17 штурмових дій
25 Серпня 2024 16:53
генштаб
Українські бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» під час штурму ворожих позицій взяли в полон російського військовослужбовця. 11 травня 2023 / Фото RFE/RL

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни здійснили 17 штурмових дій у районах семи різних населених пунктів. 11 з цих атак проходили біля Калинового та Новогродівки. Де, до того ж, ворог задіював для ударів вертольоти Ка-52. Сили оборони України стримують натиск військ рф та загалом відбили 13 атак, чотири боєзіткнення досі продовжуються. Також противник кидав КАБи по районах Олександрополя і Галицинівки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Загалом, від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень.

  • На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки поблизу Липців і Вовчанська, де наразі ще триває бій.
  • На Куп’янському напрямку ворог проводив сім атак у бік Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються три боєзіткнення.
  • На Лиманському напрямку розпочиналися 13 боїв. Противник штурмував позиції наших захисників неподалік Греківки, Дружелюбівки, Пролетарського, Першотравневого, Новосадового, Торського та Невського. Біля останнього ворог був найбільш активним – провів п’ять атак, бойові дії продовжуються.
  • На Сіверському напрямку українські захисники зупинили п’ять ворожих штурмів біля Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.
  • На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Спірного, Часового Яру та Андріївки. Загалом відбулося шість боєзіткнень, одне з яких досі продовжується. По Григорівці і Часовому Яру окупанти тричі били НАРами, випустивши близько двох десятків цих авіаракет.
  • На Торецькому напрямку загарбники атакували чотири рази, біля Торецька та Неліпівки. Всі штурми відбито.
  • На Курахівському напрямку загарбники 10 разів атакували поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки та Костянтинівки.
  • На Времівському напрямку противник тричі штурмував наші позиції біля Водяного. Отримав жорстку відсіч. Двічі бив НАРами по Вугледару.
  • На Оріхівському і Придніпровському напрямках окупанти, залучивши авіацію, завдали двох авіаударів по районах Жереб’янок і Токарівки. Штурмів не проводили.

По території Курської області рф росіяни продовжують гатити з танків, ствольної артилерії і мінометів, а також бомбардують райони своїх же населених пунктів КАБами.


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