Суспільство

На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, – Генштаб
30 Липня 2024 16:48
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війна
Артилерія 116 ОМБр / Фото: 116 ОМБр

Від початку доби 30 липня кількість російських атак на фронті зросла до 74, з них 32 відбулись на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

  • На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян поблизу Вовчанська. Відбиття ще одного штурму ворога триває.
  • На Куп’янському напрямку ворог три рази намагався покращити тактичне положення в районах Новоосинового та Піщаного. На даний час триває дві атаки. 
  • На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського, Верхньокам’янського, Переїзного, Виїмки та у Серебрянському лісі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.
  • Продовжується бій в районі Часового Яру на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників, одну атаку вже відбито.
  • На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів  атакував позиції наших військ. На цей час бої тривають поблизу Північного та Нью-Йорка.  
  • Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. В районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Лисичного, Тимофіївки та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 32 спроби штурму українських позицій.
  • На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Парасковіївки та Костянтинівки.
  • На Времівському напрямку було наші воїни чотири штурмові дії противника в бік Великої Новосілки.
  • На Оріхівському напрямку одну атаку ворога успішно відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Омельник, Новоандріївка і Новоданилівка.

На решті напрямків ситуація без суттєвих змін.


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