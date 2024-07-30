На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, – Генштаб

Від початку доби 30 липня кількість російських атак на фронті зросла до 74, з них 32 відбулись на Покровському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.
- На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян поблизу Вовчанська. Відбиття ще одного штурму ворога триває.
- На Куп’янському напрямку ворог три рази намагався покращити тактичне положення в районах Новоосинового та Піщаного. На даний час триває дві атаки.
- На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського, Верхньокам’янського, Переїзного, Виїмки та у Серебрянському лісі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.
- Продовжується бій в районі Часового Яру на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників, одну атаку вже відбито.
- На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакував позиції наших військ. На цей час бої тривають поблизу Північного та Нью-Йорка.
- Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. В районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Лисичного, Тимофіївки та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 32 спроби штурму українських позицій.
- На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Парасковіївки та Костянтинівки.
- На Времівському напрямку було наші воїни чотири штурмові дії противника в бік Великої Новосілки.
- На Оріхівському напрямку одну атаку ворога успішно відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Омельник, Новоандріївка і Новоданилівка.
На решті напрямків ситуація без суттєвих змін.