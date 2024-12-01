На початку тижня в Україні без опадів

В Україні в понеділок, 2 грудня, без суттєвих опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці на Закарпатті та в Прикарпатті туман.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла.

У Києві 2 грудня температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

У вівторок, 3 грудня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла (вночі в Карпатах 5-10° морозу, вдень у південній частині та західних областях 1-6° тепла, у Криму до 10°).

У Києві 3 грудня вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.