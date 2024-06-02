На початку тижня в більшості областей України будуть дощі

У понеділок, 3 червня, вночі в більшості північних, центральних, Харківської областей, вдень у Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті територій України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 27-32°, у західних, північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів 23-28°.

У Києві в понеділок уночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

У вівторок, 4 червня, в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град, лише вночі на Лівобережжі країни без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий.

Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°; на решті територій вночі 14-19°, вдень 27-32°, у північних областях 23-28°.

У Києві у вівторок вдень помірний, вночі невеликий короткочасний дощ із грозою, вдень в окремих районах град. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 16-18°; вдень 26-28°.