На початку 2025 року Україна планує відновити роботу одного аеропорту 

До кінця січня 2025 року один із українських аеропортів має відновити свою роботу, і очікується, що на польоти з України погодяться п’ять або шість авіакомпаній.

Про це повідомив старший партнер консалтингової компанії з управління ризиками Marsh McLennan Кріспін Еллісон під час Київського міжнародного економічного форуму, передає “Інтерфакс-Україна“.

За словами Еллісона, президент Володимир Зеленський хоче, щоб першим запрацював аеропорт “Бориспіль” під Києвом, однак для страхування авіації легше буде забезпечити старт у Львові.

Еллісон зауважив: “Президент, можливо, не зрадіє моїм словам, оскільки він орієнтований на Бориспіль, проте наш пріоритетний варіант — Львів. Це лише сім хвилин польоту до Польщі”. Він також зазначив, що Львів є безпечнішим, ніж Тель-Авів.

Остаточне рішення залежатиме від Офісу президента України і враховуватиме загальну безпекову ситуацію.