Економіка

На початку 2025 року Україна планує відновити роботу одного аеропорту 
7 Листопада 2024 15:54
читать на русском →
авіа, війна
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Фото з соцмереж аеропорту

До кінця січня 2025 року один із українських аеропортів має відновити свою роботу, і очікується, що на польоти з України погодяться п’ять або шість авіакомпаній.

Про це повідомив старший партнер консалтингової компанії з управління ризиками Marsh McLennan Кріспін Еллісон під час Київського міжнародного економічного форуму, передає “Інтерфакс-Україна“.

За словами Еллісона, президент Володимир Зеленський хоче, щоб першим запрацював аеропорт “Бориспіль” під Києвом, однак для страхування авіації легше буде забезпечити старт у Львові.

Еллісон зауважив: “Президент, можливо, не зрадіє моїм словам, оскільки він орієнтований на Бориспіль, проте наш пріоритетний варіант — Львів. Це лише сім хвилин польоту до Польщі”. Він також зазначив, що Львів є безпечнішим, ніж Тель-Авів.

Остаточне рішення залежатиме від Офісу президента України і враховуватиме загальну безпекову ситуацію.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Листопада 2024 17:29

У Запоріжжі зросла кількість загиблих від російського удару
7 Листопада 2024 17:35

На Донеччині двоє загиблих та п’ятеро поранених через російську атаку
7 Листопада 2024 15:54

На початку 2025 року Україна планує відновити роботу одного аеропорту 
7 Листопада 2024 15:39

Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти розповів про що говорив з Трампом
7 Листопада 2024 15:15

Росіяни вдарили по житлових будинках і лікарні у Запоріжжі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
усі думки