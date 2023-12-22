Суспільство

На початку 2024 року в Україні запрацює єдина державна платформа про усиновлення

22 Грудня 2023 18:11
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діти

Єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та форми сімейного виховання “Україна для кожної дитини” планують запустити на початку 2024 року.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Тизер онлайн-платформи представили 22 грудня. У міністерстві наголошують, що він має на меті зібрати зворотний зв’язок від потенційних користувачів майбутньої єдиної державної платформи про усиновлення.

“Люди, які відкрили своє серце, щоби взяти дитину у родину, які готові ділитися з нею своєю любов’ю, мають неабияку сміливість. Наша платформа підтримуватиме їх на цьому шляху”, — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

“Україна для кожної дитини” стане онлайн-платформою, де в єдиному місці можна знайти усю необхідну інформацію та ресурси, що стосуються усиновлення і влаштування дитини в сімейні форми виховання. Зокрема, користувачі зможуть отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім’ю; дізнатися про сімейні форми виховання; знайти потрібного експерта; отримати підтримку в процесі адаптації дитини і родини, а також пройти освітні онлайн-курси для майбутніх усиновлювачів.


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