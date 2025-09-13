        Суспільство

        На пляжі в Болгарії знайшли військовий дрон

        Віктор Алєксєєв
        13 Вересня 2025 09:14
        На пляжі в болгарському Бургасі знайшли дрон / Фото Міноборони Болгарії
        На пляжі в болгарському Бургасі знайшли дрон / Фото Міноборони Болгарії

        Міністерство оборони Болгарії повідомило, що спеціалізована команда ВМС виявила та транспортувала безпілотний літальний апарат, який море викинуло на Північний пляж у Бургасі 12 вересня.

        За інформацією відомства, група з розвідки та знешкодження боєприпасів Військово-морської бази Бургас була викликана після сигналу на телефон 112 про військовий дрон літакового типу у воді. Після огляду встановили, що апарат не містить вибухових речовин і не становить небезпеки.

        З дозволу начальника штабу ВМС дрон було доставлено до бази в Бургасі. У Міноборони уточнили, що військові діяли на запит обласної адміністрації та за погодженням начальника оборони.


