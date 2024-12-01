На півдні від Покровська точаться запеклі бої: ворог атакує кілька разів на день

Бійці 210-го окремого стрілецького батальйону “Берлінго” тримають оборону під інтенсивними атаками ворога на напрямку селища Шевченко, повідомляє боєць із позивним “Балу”.

За його словами, щодня на українські позиції здійснюється два-три штурми. Співвідношення сил є нерівним: на 6-8 українських захисників припадає 20-30 ворожих солдатів.

Російські сили застосовують тактику масованих атак із великими втратами серед своєї піхоти. “З такою швидкістю через тиждень вони будуть в Покровську”, – зазначає “Балу”.

Окупанти використовують стрімкі штурми, намагаючись просунутися вперед. Ворог активно застосовує техніку: танки для прикриття та бойові машини піхоти для транспортування солдатів.

Попри виснажливі атаки, оборонці тримають позиції й завдають противнику серйозних втрат. Захисники зазначають, що штурми такого масштабу є безпрецедентними за роки війни.

“Дай нам Боже сили встояти перед такою навалою орків”, – завершує свій допис у Telegram “Балу”.

Напрямок Шевченко розташований на південь від Покровська, і його оборона є важливим елементом стримування просування російських військ у цьому секторі.