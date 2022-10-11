Кримінал

На Півдні країни збито вісім “Shahed-136”

11 Жовтня 2022 08:21
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війна, бпла

Сьогодні, з 3.30 до 05.30 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено над Миколаївщиною п’ять ворожих дронів-камікадзе типу “Shahed-136”, над Одещиною – три.

Про це повідомили у ПС ЗСУ.


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