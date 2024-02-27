На підступах до Новомихайлівки ЗСУ знищили величезну колону російської техніки (відео)

Колону російських військових вдалося знищити бійцям ЗСУ в районі села Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Десантники 79 ОДШБр палять ворожу техніку біля Новомихайлівки”, – йдеться у описі під відео.

Зазначається, що активні штурмові дії на Таврійському напрямку відбуваються щодня практично по всій лінії фронту.

Тарнавський додав, що завдяки героїзму та неймовірній стійкості наших захисників знищуємо ворога, його техніку та резерви.

Лише за останній тиждень агресор втратив на Таврійському напрямку 30 танків і 104 бойових броньованих машин.