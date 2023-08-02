Суспільство

На підприємстві у Гадячі обвалилась будівля: є постраждалі

2 Серпня 2023 11:04
читать на русском →
дснс, поліція, руйнувння

У місті Гадяч Полтавської області на одному із місцевих підприємств 1 серпня стався обвал будівлі під час ремонтних робіт. Троє працівників опинились під завалами. Рятувальникам вдалося дістати усіх потерпілих живими.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Фахівці з’ясовують обставини та причини події. Відкрито кримінальне провадження за статтею “Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки”. Санкція статті, зокрема, передбачає до восьми років позбавлення волі.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів вдалося усіх чоловіків. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, пише “Сусіпільне“. Двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані.

За словами речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, на підприємстві працювало четверо людей. З-під завалів чоловіків дістали рятувальники о 17:32. До медиків передали трьох людей: один чоловік отримав незначні травми.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
2 Серпня 2023 12:28

Вагнерівці становлять “колосальну небезпеку” для країн НАТО -експерт

2 Серпня 2023 10:48

У тимчасово окупованому Криму пролунав вибух: подробиці
2 Серпня 2023 10:05

Сили Оборони вибили окупантів з Андріївки
2 Серпня 2023 09:06

В ООН заявили, що РФ готова повернутись до переговорів щодо “зернової угоди” – Reuters
2 Серпня 2023 08:43

Америка готує новий пакет допомоги для України

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки