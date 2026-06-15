        Суспільство

        У Харкові оголосили День жалоби за загиблими під час атаки РФ рятувальниками

        Віктор Алєксєєв
        15 Червня 2026 18:23
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        Харків вшануватиме пам’ять загиблих рятувальників / Фото: ДСНС
        Харків вшануватиме пам’ять загиблих рятувальників / Фото: ДСНС

        У Харкові 17 червня оголосять День жалоби за співробітником міського Департаменту надзвичайних ситуацій та рятувальниками ДСНС, які загинули під час ліквідації наслідків російського обстрілу в ніч на 15 червня, повідомили в пресслужбі міськради.

        Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов.

        Жалоба триватиме з 00:00 до 17:00. У цей день у місті відбудуться скорботні заходи та церемонії прощання із загиблими.

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        На будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій будуть приспущені державні прапори. Також у Харкові обмежать проведення розважальних заходів та гучне звучання музики.

        Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу загинули співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін та рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Харкова: командир відділення Дмитро Бойко, пожежні-рятувальники Данило Тіщенко та Сергій Маковецький, а також водій Вадим Зінченко.

        «Це непоправна втрата для родин, для служб, для всієї харківської громади. Вони були там, де найнебезпечніше, і до останнього виконували свою роботу — рятували людей і місто. Харків схиляє голови перед їхньою мужністю, жертовністю і пам’яттю. Ми ніколи не забудемо тих, хто віддав життя, виконуючи свій обов’язок», — зазначив Ігор Терехов.

        Російські війська завдали удару по Холодногірському району Харкова в ніч на 15 червня. Після першого влучання по місцю події прибули екстрені служби, після чого окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули рятувальники та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій.


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