Суспільство

На озброєнні ЗСУ з’явився український БпЛА Poseidon: на що здатна нова “пташка”
22 Січня 2025 15:14
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Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва.

Про це повідомили в Міноборони України.

Комплекс Poseidon призначений для виконання низки спеціальних завдань та здатен працювати за температури від -20 °C до +45 °C, навіть під час сильного вітру.

Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

“Робоча висота цих безпілотників – поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Український безпілотний авіаційний комплекс Poseidon / Фото: Міноборони

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