Суспільство

На окупованій Луганщині росіяни спровокували гуманітарну кризу, – ЦНС

30 Квітня 2023 12:23
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Луганська область, цнс

В тимчасово окупованих районах Луганщини загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів – цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів.

Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття.

Центр національного спротиву закликає цивільне населення продовжити допомогти Силам оборони. Інформувати наші війська про пересування та розміщення ворога. Ваша допомога наближає перемогу та деокупацію нашої землі.


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