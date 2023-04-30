На окупованій Луганщині росіяни спровокували гуманітарну кризу, – ЦНС

В тимчасово окупованих районах Луганщини загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів – цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів.

Водночас суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Разом зі зростанням цін – зростає безробіття.

Центр національного спротиву закликає цивільне населення продовжити допомогти Силам оборони. Інформувати наші війська про пересування та розміщення ворога. Ваша допомога наближає перемогу та деокупацію нашої землі.