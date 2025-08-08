На Одещині знайшли мертвим 9-річного хлопчика

В Одеській області 8 серпня знайшли мертвим дев’ятирічного Артема Багачука з села Мирне. Хлопчика шукали від самого ранку.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

7 серпня дитина пішла з дому на дитячий майданчик і більше не повернулася. Пошуки розпочали вранці 8 серпня. У прикметах зазначалося, що Артем мав зріст близько 150 см, світле волосся та карі очі. Був одягнений у чорну футболку, шорти та сірі шльопанці.

Тіло хлопчика виявили у місцевій водоймі. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини його загибелі.